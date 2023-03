Sardegna: inflazione, a Cagliari calano costi energia ma aumentano frutta e vegetali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice tendenziale ha una variazione del +3,3 per cento risultando così in aumento anche esso rispetto al +1,6 per cento del mese precedente. Nelle singole classi, in aumento si segnalano le variazioni significative di “Birre” e “Tabacchi” +1,9 per cento e “Vini” +1,7 per cento. Nessuna variazione in diminuzione. In aumento del +1,5 per cento rispetto al mese precedente anche abbigliamento e calzature. Troviamo invece un -1,9 per cento, in aumento rispetto al mese precedente quando lo stesso indice aveva avuto una variazione del -6,3 per cento, i costi legati a acqua, gas, luce. L’indice tendenziale, che registra +26,2 per cento, risulta essere in diminuzione rispetto al +33,9 per cento del mese di gennaio. Nelle singole classi, in aumento non si hanno variazioni. In diminuzione si hanno variazioni significative nelle classi “Combustibili solidi” -10,5 per cento, “Energia elettrica” -4,2 per cento e “Gasolio per riscaldamento” -3,6 per cento. (Rsc)