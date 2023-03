Cina-Italia: presentata a Shanghai mostra su Botticelli in collaborazione Uffizi-Bund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi al Bulgari Hotel di Shanghai la mostra "Botticelli and the Renaissance", la seconda del partenariato tra Gallerie degli Uffizi e Bund One Art Museum, che sarà inaugurata a Shanghai il prossimo 27 aprile. Promossa dall'ambasciata d'Italia a Pechino, dal consolato generale d'Italia a Shanghai e dall'Istituto italiano di cultura di Shanghai, la mostra organizzata dal Bund One Art Museum insieme a MondoMostre esibirà 48 capolavori rinascimentali, tra cui opere di Sandro Botticelli, provenienti dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Lo riferisce un comunicato del consolato. Durante la conferenza stampa di lancio, la console generale d'Italia a Shanghai Tiziana d'Angelo ha dichiarato: "Siamo fierissimi di poter annunciare ufficialmente la prossima apertura a Shanghai di 'Botticelli and the Renaissance'. Sandro Botticelli è riconosciuto come uno dei più grandi artisti di sempre. Le sue creazioni permeano il nostro immaginario collettivo, influenzando i mondi dell'arte, del design, della moda e del cinema, tanto che si può dire che la sua produzione artistica abbia plasmato la nozione stessa di bellezza. Come la sua arte trascende il tempo e lo spazio, e supera barriere fisiche e culturali per influenzarci tutti, vogliamo che questa mostra incarni un messaggio universale di bellezza e armonia che siamo fieri di condividere con la Cina e con il mondo". (segue) (Com)