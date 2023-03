Cina-Italia: presentata a Shanghai mostra su Botticelli in collaborazione Uffizi-Bund (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Popoleranno gli spazi espositivi affacciati sul bund di Shanghai, tra gli altri, l'"Adorazione dei Magi" e "Pallade e il Centauro" di Botticelli, insieme a lavori del suo maestro Filippo Lippi e di suoi contemporanei. Le opere introdurranno i visitatori cinesi alle idee e all'estetica di uno dei periodi più fecondi per la cultura, la letteratura e le scienze in Italia. L'esibizione sui capolavori rinascimentali, che verrà aperta al pubblico a Shanghai il prossimo 28 aprile, seguirà di un giorno l'inaugurazione, presso il Museo Nazionale di Pechino, della mostra "Autoritratti" degli Uffizi. Dopo la tappa di Shanghai, la mostra degli Uffizi raggiunge il più importante museo della capitale cinese, che fino a settembre ospiterà opere di Raffaello, Bernini, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Chagall, Brun, Morandi, Balla e Guttuso. Le due prestigiose esibizioni rappresentano le prime due tappe dell'accordo quinquennale raggiunto tra gli Uffizi e il Bund One Art Museum. Si tratta di una straordinaria collaborazione avviata nel 2022 in occasione dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina, frutto di uno sforzo di sistema del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – attraverso l'ambasciata d'Italia a Pechino e il consolato generale e l'Istituto italiano di cultura di Shanghai – del ministero della Cultura e del Comune di Firenze. (Com)