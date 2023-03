Cina: Xi Jinping presenta Iniziativa di civiltà globale per promuovere inclusività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha proposto un’Iniziativa di civiltà globale intesa a promuovere il dialogo, l’inclusività, il rispetto reciproco e il mutuo apprendimento in seno alla comunità internazionale. Il capo di Stato cinese ha illustrato la proposta ieri, intervenendo in videocollegamento alla riunione ad alto livello tra il Partito comunista e i partiti politici globali. Notando come pace, equità, giustizia e democrazia siano “aspirazioni comuni a tutta l’umanità”, Xi ha invitato gli attori globali a “tenere una mente aperta” e ad “astenersi dall’imporre i propri valori o modelli ad altri Stati alimentando lo scontro ideologico”. Tutti i Paesi dovrebbero esplorare congiuntamente la possibilità di costruire una “rete globale” per il dialogo e la cooperazione tra civiltà, ha evidenziato Xi, secondo cui “le crisi e le problematiche attuali hanno posto di fronte a un bivio storico il processo di modernizzazione dell’umanità”. (Cip)