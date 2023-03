Africa: ufficio Onu antidroga, nuovi hub per il traffico di cocaina nelle regioni occidentali e centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni sono emersi nuovi hub per il traffico di cocaina nell'Africa occidentale e centrale, delineando il potenziale di espansione di questi mercati al fianco di quelli asiatici. Lo dice nel suo ultimo rapporto l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), sottolineando come a livello globale la produzione di cocaina abbia raggiunto negli ultimi anni livelli record, con un parallelo aumento del consumo in Africa ed in Asia oltre oltre che nei mercati tradizionali dell'Europa e delle Americhe. Secondo l'ufficio Onu, in Sudamerica la coltivazione di coca è aumentata del 35 per cento fra il 2021 e il 2022. (Res)