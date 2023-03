Fisco: Upb, metà detrazioni edilizie fruito da 10 per cento contribuenti più ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2008, il totale delle detrazioni fruite era pari a 2,6 miliardi, di cui 1,8 per ristrutturazioni e 0,8 per efficientamento energetico. A distanza di poco più di un decennio l’ammontare totale delle detrazioni è quadruplicato raggiungendo 9,9 miliardi, di cui 7,9 per ristrutturazioni e 2 miliardi per efficientamento energetico. A questa crescita hanno pertanto contributo soprattutto le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, per le quali si osserva una tendenza in costante crescita soprattutto a partire dal 2013 in relazione all’aumento della percentuale di detrazione". Lo ha detto la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, oggi in audizione presso la commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. "Le informazioni delle dichiarazioni fiscali permettono di derivare il profilo distributivo delle detrazioni per interventi edilizi e di efficientamento energetico - ha aggiunto Cavallari -. Entrambe le misure risultano fortemente regressive a conferma che questo tipo di agevolazioni beneficiano maggiormente i contribuenti con un patrimonio immobiliare e un alto reddito che, disponendo di liquidità e di capacità fiscale sufficiente, possono effettivamente scomputare le detrazioni dal debito di imposta. La metà dell’ammontare totale delle detrazioni è infatti fruito da poco più del 10 per cento dei contribuenti più ricchi. Nel confronto tra tipologie di agevolazione, appaiono leggermente più concentrate nel decile più ricco le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica rispetto a quelle per ristrutturazione edilizia". (Rin)