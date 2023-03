Tunisia: ministro Esteri riceve ambasciatore d’Egitto, focus su partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto l’ambasciatore d’Egitto a Tunisi, Ihab Fahmy, per discutere del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri tunisino, spiegando che durante l’incontro “è stata sottolineata l’importanza di rafforzare le relazioni tra i due Paesi per elevare la cooperazione bilaterale al livello di partenariato strategico” e garantire l’attuazione delle raccomandazioni dell'ultima sessione del Comitato superiore congiunto tunisino-egiziano, che si è tenuta a Tunisi nel maggio 2022". L'incontro è stato l'occasione per sottolineare l'importanza del coordinamento e della consultazione tra i due paesi su questioni regionali e internazionali di interesse comune, al servizio degli interessi comuni dei due paesi.(Tut)