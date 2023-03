Energia: Finlandia, forniture di petrolio russo sostituite da Norvegia, Regno Unito e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno sono aumentati in Finlandia gli acquisti di barili di petrolio da Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. È quanto emerge dai dati dal gruppo di analisi finanziaria Refinitiv Eikon, secondo cui la Finlandia era uno dei Paesi dell’Unione europea più dipendenti dal petrolio russo. Le importazioni di greggio dagli Urali in Finlandia sono state interrotte nel 2022, dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Secondo il rapporto annuale della raffineria finlandese Neste Oyj, il governo di Helsinki ha importato le sue ultime forniture di petrolio Ural lo scorso luglio, ponendo fine ai contratti anche a lungo termine. Nel 2022 le importazioni del greggio russo hanno rappresentato solo il 17 per cento di quelle totali, in calo rispetto all’84 per cento registrato nel 2021. Al contrario, le spedizioni dalla Norvegia lo scorso anno sono più che quadruplicate, arrivando al 65 per cento delle importazioni totali.(Sts)