Cina: prezzi nuove abitazioni aumentati per la prima volta in 18 mesi a febbraio

- I prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono aumentati per la prima volta in 18 mesi a febbraio, segnalando un incremento della fiducia degli operatori del mercato immobiliare. Nel periodo di riferimento, il costo medio delle abitazioni in 70 città di medie e grandi dimensioni a livello nazionale è aumentato dello 0,3 per cento, complici anche le politiche favorevoli al settore intraprese dal governo cinese, riferisce l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). In particolare, aumenti di prezzo su base mensile sono stati registrati in 55 città, contro le 36 di gennaio. A Pechino, Shanghai, Shenzhen e Canton il costo dei nuovi immobili è aumentato dello 0,2 per cento, con un tasso di crescita invariato rispetto a gennaio. (Cip)