Usa: dipartimento Tesoro, disponibilità titoli di Stato in Cina ai minimi da 14 anni

- La disponibilità di titoli di Stato statunitensi in Cina ha toccato i minimi da 14 anni all’inizio del 2023, per effetto dell’aumento dei tassi d’interesse disposto dalla Federal Reserve (Fed) e delle crescenti tensioni tra le due maggiori economie mondiali. È quanto si apprende dai dati pubblicati ieri dal dipartimento del Tesoro Usa. La disponibilità di titoli è scesa a 859,4 miliardi di dollari nel mese di gennaio, segnando il sesto calo consecutivo su base mensile e toccando i minimi da maggio 2009. La riduzione degli investimenti in titoli del Tesoro Usa, una componente chiave delle riserve estere cinesi, permetterà a Pechino di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan, minimizzare il rischio di sanzioni e diversificare il suo portafoglio, riferiscono gli osservatori. (Was)