Marocco: premier Akhannouch incontra presidente governo regionale Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo del Marocco, Aziz Akhannouch, ha tenuto un incontro con il presidente del governo regionale delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, in visita di lavoro nel Paese, in presenza dell'ambasciatore di Spagna a Rabat, Ricardo Diez Hochleitner. Lo ha riferito la presidenza del Consiglio dei ministri marocchino in un comunicato stampa. La visita del funzionario spagnolo si inserisce "nel mantenimento della dinamica positiva a seguito dell'organizzazione dell'incontro ad alto livello tra Marocco e Spagna, lo scorso febbraio a Rabat, presieduta da Akhannouch e dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez". Le due parti, inoltre, hanno elogiato la capacità di coordinazione tra Marocco e Spagna sul fascicolo dell'immigrazione e nel contrasto alle reti della tratta di esseri umani. L'incontro è stato anche un'occasione per discutere le modalità di partenariato e di cooperazione tra le Isole Canarie e le diverse regioni del Regno. Durante la visita, Torres ha incontrato anche il ministro dei Trasporti e della Logistica del Marocco, Mohamed Abdeljalil, per discutere del rafforzamento della cooperazione nel settore del trasporto marittimo e aereo, migliorando i collegamenti tra le Isole Canarie e i porti marocchini di Tarfaya e Laayoune e favorendo il turismo tra le due parti.(Mar)