Hong Kong: ministro Esteri Cina rinnova appoggio per difendere “sovranità nazionale”

- La Cina continuerà a guidare e sostenere l’amministrazione di Hong Kong per garantire la prosperità della regione a statuto speciale e tutelare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo nazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro tenuto oggi con il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, nell’ambito della sua visita a Pechino. Lee ha espresso gratitudine a Qin per il “forte sostegno” prestato alla sua amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il contrasto delle “ingerenze esterne” e la promozione del modello di governance “un Paese, due sistemi”. (Cip)