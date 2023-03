El Salvador: lotta alla criminalità, parlamento prolunga fino al 16 aprile lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta per compiere un anno, lo stato di emergenza voluto dal presidente del Salvador, Nayib Bukele, per combattere le bande criminali. Con 67 voti favorevoli, sette astensioni e sette voti contrari, il Parlament ha infatti approvato per la dodicesima volta la proroga delle misure straordinarie proclamate per la prima volta il 27 marzo del 2022. Come nelle precedenti occasioni, l'esecutivo ha garantito che le misure garantiranno una lotta efficace contro le bande "terroristiche", a protezione delle famiglie che "ogni giorno lavorano per un futuro migliore". Lo stato di emergenza, con misure duramente criticate dagli organismi a difesa dei diritti umani, ha permesso sin qui di arrestare oltre 64mila persone. Il presidente non manca di sottolineare che gli sforzi compiuti sin qui dal suo governo hanno permesso per almeno 320 giorni di non registrare una sola morte violenta sul territorio nazionale, rendendo il Salvador "uno dei Paesi più sicuri al mondo". (segue) (Mec)