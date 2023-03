Credito: "Le Figaro", anni di "soldi gratuiti" hanno indebolito il sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anni di "soldi gratuiti" hanno portato ad indebolire il sistema bancario. Lo scrive in un editoriale il quotidiano "Le Figaro", dopo il tracollo in Borsa di Credit Suisse e il fallimento delle statunitensi Silicon Valley Bank e Silvergate. "L'incremento dell'inflazione e l'aumento accelerato dei tassi da parte delle grandi banche centrali cambia radicalmente la situazione"; scrive il quotidiano francese. "È del resto lo scopo del ritorno del rigore in politica monetaria", aggiunge "Le Figaro", che sottolinea la necessita di una svolta "radicale" della politica monetaria. "Solo la fiducia nel sistema può evitare l'ecatombe", si legge nell'editoriale, dove si ricorda che al momento le banche centrali fanno da "pompiere" dopo essere state piromani. (Frp)