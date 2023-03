Siccità: Coldiretti, secondo inverno più caldo d’Europa, allarme raccolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inverno è dal punto di vista climatologico il secondo più caldo mai registrato prima in Europa con una temperatura superiore di 1,44 gradi la media della stagione 1991-2020. Lo afferma la Coldiretti sulla base dei dati del sistema europeo Copernicus climate change service (C3s) che evidenzia anomalie del clima nei diversi Paesi del vecchio continente. In tutta Europa – sottolinea Coldiretti - le temperature sulla terraferma dell'inverno e del 2022/2023 sono state prevalentemente superiori alla media con valori molto più alti nell'Europa orientale e nel nord dei paesi nordici ma anche in quelli del Mediterraneo. Una situazione che è stata accompagnata da scarse precipitazioni con l'allarme siccità esteso a tutta Europa che impatta sulle produzioni agricole come in Francia, dove con le alte temperature – continua la Coldiretti – crescono le difficoltà per le produzioni di fiori da destinare ai raffinati profumi, alla Spagna dove per la mancanza di precipitazioni non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al prelibato Pata negra. Ma a soffrire sono anche le esportazioni di ortofrutta. La stagione nel suo complesso – spiega l’organizzazione degli imprenditori agricoli - è stata anche notevolmente più calda della media nell'est degli Stati Uniti, su gran parte del Canada orientale, dell'Alaska, dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente, dell'Asia centrale, del Sud America meridionale e di parti dell'Antartide. (segue) (Rin)