Siccità: Coldiretti, secondo inverno più caldo d’Europa, allarme raccolti (2)

- In Argentina si registra una preoccupante siccità che rischia di dimezzare i raccolti di soia e mais con un pesante impatto sul commercio internazionale. Un allarme che – sottolinea la Coldiretti - riguarda anche l'Italia dove la mancanza d'acqua rischia di aggravare la dipendenza dall'estero di componenti fondamentali per la dieta degli animali di allevamento. Sono circa 300 mila le imprese agricole che si trovano soprattutto le aree del Centro nord con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura padana – spiega Coldiretti – dove nasce quasi un terzo dell'agroalimentare made in Italy e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. Dalla disponibilità idrica – conclude la Coldiretti - dipende la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea, dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dalla frutta alla verdura fino al mais per alimentare gli animali per la produzione dei grandi formaggi come Parmigiano reggiano e il Grana padano ed i salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello. Senza parlare del riso le cui previsioni di semina prevedono un taglio di 8 mila ettari e risultano al minimo da 30 anni. (Rin)