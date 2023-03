Spagna: in aumento i nuovi iscritti stranieri alla Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha registrato 30.684 nuovi iscritti, l'1,2 per cento in più rispetto al mese precedente, portando il loro numero complessivo a 2.549.823 lavoratori stranieri. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press" sulla base dei dati diffusi dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, con l'aumento di febbraio i numeri sono tornati ad un tasso positivo dopo i cali registrati nei tre mesi precedenti.(Spm)