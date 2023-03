Tunisia: premier Bouden riceve vicepresidente gruppo Sanofi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha ricevuto ieri, presso il Palazzo del Governo nella Kasbah, il vice presidente del gruppo Sanofi per l'industria farmaceutica, Marc Antoine Lucchini, e la delegazione da lui guidata. Lo ha riferito un comunicato la presidenza del governo tunisino, secondo il quale durante l'incontro Bouden ha sottolineato l'importanza attribuita da Tunisi all'industria farmaceutica, esprimendo il suo augurio a tutte le aziende che investono in questo settore. Infatti, "la Tunisia è ricca di competenze nel campo delle scienze sanitarie e delle biotecnologie". Da parte sua, il vicepresidente del gruppo Sanofi ha dichiarato che l’azienda è disponibile a espandere le proprie attività, a raddoppiare la produzione entro il 2025 e a esportare farmaci verso i mercati africani attraverso la Tunisia. Le due parti hanno inoltre sottolineato l’importanza della cooperazione per garantire scorte strategiche di medicinali.(Tut)