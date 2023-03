Giordania-Iraq: ministro Industria giordano, accelerare istituzione di città economica congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha chiesto all’Iraq di accelerare le procedure per realizzare il progetto di una città economica congiunta da stabilire ai confini tra i due Paesi. È quanto affermato dal ministro dell'Industria, del commercio e degli approvvigionamenti e ministro del Lavoro giordano, Youssef Mahmoud Chamali, durante un incontro con il presidente e i membri del consiglio di amministrazione della Iraqi-Jordanian Company for Industry, società di proprietà dei governi giordano e iracheno responsabile della realizzazione del progetto. Come evidenziato da Chamali in dichiarazioni riprese dall’emittente giordana “Al Mamlaka”, il piano mira a rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi in diversi settori e a raggiungere obiettivi di sviluppo sia in Giordania che in Iraq. La città economica congiunta è uno dei risultati emersi dai vertici tripartiti che hanno riunito il re giordano Abdallah II, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e l'ex primo ministro iracheno, Mustafa Kadhimi, dal 2021, ha ricordato Chamali, sottolineando la necessità di rispettare la data concordata tra le due parti per pubblicare una gara tesa ad attrarre uno sviluppatore per il progetto nel primo trimestre di quest'anno. A detta del presidente del consiglio di amministrazione della società, Yanal al Baramawy, i lavori di costruzione saranno avviati dal committente entro la fine del 2023.(Lib)