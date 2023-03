Russia-Ucraina: governatore Crimea, nessun pericolo di conquista da parte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha alcuna possibilità di conquistare la Crimea, perché la penisola è al sicuro grazie alle fortificazioni e all'aumento della difesa del territorio. E' quanto affermato dal governatore della Crimea, Sergej Aksenov, in un'intervista al canale "Crimea 24". Le autorità ucraine, secondo il funzionario, "capiscono che non hanno modo di prendere sotto controllo la Crimea", tenendo conto delle misure di rafforzamento della difesa, introdotte dal presidente russo Vladimir Putin, e delle autorità locali, che "ridurranno al minimo i possibili danni". Aksenov ha aggiunto che "la Crimea non è in pericolo e i residenti possono stare tranquilli". (Rum)