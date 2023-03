Albania: Borrell a Tirana per il Consiglio di stabilizzazione e associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è arrivato a Tirana, in Albania, in occasione del Consiglio di stabilizzazione e associazione. Lo ha fatto sapere lo stesso diplomatico europeo attraverso un post su Twitter. Borrell ha evidenziato che è la prima volta che il Consiglio di stabilizzazione e associazione si tiene in Albania. “Ciò riflette un chiaro impegno per l'adesione dell'Albania all'Ue e l'apprezzamento per il suo orientamento strategico anche in politica estera”, si legge nel tweet dell’Alto rappresentate dell’Ue.(Alt)