Moro: Pedica (+Eu), ancora forte rabbia di chi vuole verità

- A 45 anni dalla strage di via Fani, il Paese cerca ancora la verità. È quanto afferma Stefano Pedica segretario regionale del Lazio di +Europa. "Troppi tasselli mancano per poter abbattere quel muro di omertà che è un'offesa alla memoria di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi e Giulio Rivera. Quel muro che finora ha impedito di fare luce sul caso Moro va abbattuto - sottolinea Pedica - . Dopo tanti anni è ancora forte la rabbia di chi invoca trasparenza. E se Moro in una delle sue ultime disperate lettere dal covo delle Br scriveva che 'la verità è più grande di qualsiasi tornaconto', oggi più che mai quelle parole devono far riflettere, soprattutto in questa difficile fase politica".(Com)