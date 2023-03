Sud Sudan: delegato Cina all’Onu, Usa “irresponsabili” su rinnovo missione Unmiss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno gestito in modo “irresponsabile” la bozza di risoluzione approvata ieri dal Consiglio di sicurezza, che rinnova per un anno il mandato della Missione Onu in Sud Sudan (Unmiss). Lo ha dichiarato l’incaricato d’affari della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, accusando gli Stati Uniti di avere interrotto le consultazioni e imposto il voto della bozza nonostante la presenza di divergenze. La Cina, che si è astenuta dalla votazione, contesta diversi punti del testo, che conferisce alla missione la facoltà di svolgere i suoi compiti senza la preventiva approvazione del governo del Sud Sudan. “Non è un privilegio ma una responsabilità servire da negoziatore principale”, ha detto Dai, che ha puntato l'indice soprattutto contro "l'enfasi eccessiva sull’uso della forza come mezzo privilegiato di protezione civile”. (Cip)