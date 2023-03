Germania: Scholz esorta ad avere fiducia nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha esortato la Germania ad avere fiducia nel futuro, nonostante i tanti cambiamenti derivanti dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e dalla crisi del clima. Nel discorso tenuto oggi al Bundestag in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 23 e 24 marzo, il capo del governo federale ha dichiarato: “Ora non si tratta di rimpiangere con nostalgia i bei vecchi tempi, quando si supponeva che tante cose fossero migliori”. Scholz ha quindi evidenziato: “Ora si tratta di partire e far fronte insieme, così da rendere possibile un buon nuovo tempo”. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), ciò vale sia per la Germania sia per l'Ue. Il cancelliere ha poi sottolineato che il proprio Paese si è reso indipendente dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia in soli otto mesi, acquisendo tali combustibili da altri mercati di approvvigionamento. Nonostante il rincaro dell'energia e la guerra in Ucraina, ha continuato Scholz, “nessuno ha dovuto congelare, non vi stata alcuna crisi economica e nessuna chiusura di impianti industriali”. Per il cancelliere, ciò significa che, “quando si arriva al punto, possiamo partire, accelerare, trasformare” e ora è importante trarre fiducia da questa esperienza. (Geb)