Ius soli: Lisei (Fd’I), Meloni non contraria in assoluto, qualche correttivo potrebbe esserci

- Sulla possibilità che la presidente del Consiglio possa attuare qualche correttivo in materia di ius soli: "Può essere. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non è stata contraria in assoluto”. Lo ha dichiarato Marco Lisei, parlamentare di Fratelli d'Italia, durante la trasmissione “Agorà”, su Rai Tre. “È chiaro – ha concluso Lisei – che non può essere una sanatoria come vuole il centrosinistra che darebbe la cittadinanza con la tessera della Coop". (Rin)