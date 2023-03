Corea del Nord: “Scmp”, Cina contraria a discussione Onu su violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina avrebbe impedito agli Stati Uniti di trasmettere sul web una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata sulle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, citando fonti diplomatiche riservate. La trasmissione online della riunione - in programma domani, 17 marzo - deve essere approvata all’unanimità da tutti i 15 membri del Consiglio, che “raramente decidono di impedirlo”, riferiscono le fonti. Stando a quanto riferito dalla testata, i rappresentanti di Pechino avrebbero espresso la propria contrarietà al dibattito in una e-mail inviata ieri agli esponenti del Consiglio. La discussione “non porterà alcun beneficio, e siamo stati contrari allo svolgimento di questo incontro fin dall'inizio. Pertanto, dobbiamo opporci alla trasmissione online di questo incontro da parte della WebTV delle Nazioni Unite”, recita il messaggio. Lo scopo della discussione informale è quello di rinnovare l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani perpetrate in Corea del Nord e “identificare le opportunità attraverso cui la comunità internazionale può promuovere responsabilità" sulla questione, recita una nota indirizzata ai membri del Consiglio la scorsa settimana. (Cip)