Taiwan: presidente Camera deputati Repubblica Ceca a Taipei dal 21 al 30 marzo

- La presidente della Camera dei deputati della Repubblica Ceca, Marketa Pekarova, si recherà a Taiwan assieme a una delegazione imprenditoriale dal 21 al 30 marzo prossimi. Lo riferisce un comunicato della Camera di Commercio Taiwan-Repubblica Ceca, precisando che il gruppo imprenditoriale, composto da cento esponenti, sarà guidato dal presidente della Confederazione ceca dell'industria, Jaroslav Hanak, e dal presidente della Camera di Commercio Taiwan-Repubblica Ceca, Pavel Divis. La delegazione comprende rappresentanti di industrie specializzate in vari settori, tra cui nanotecnologie, elettromobilità, semiconduttori, sanità, intelligenza artificiale ed energia. “È in corso un riallineamento della produzione e delle catene d’approvvigionamento a livello globale, e l'attuale conflitto in Ucraina non ha fatto altro che intensificare questo processo”, ha affermato Divis. (Cip)