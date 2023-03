Vietnam-Italia: domani evento di presentazione Ryder Cup, torneo di golf il 20 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ryder Cup è la più prestigiosa competizione internazionale di golf, che si svolge ogni due anni tra Europa e Stati Uniti d'America. La prossima edizione sarà ospitata per la prima volta in Italia, presso il Marco Simone Golf Club di Roma (25 settembre - primo ottobre). Per presentare la Ryder Cup 2023 al pubblico vietnamita, l'ambasciata d'Italia ospiterà un evento domani, 17 marzo, alle 17 presso Casa Italia. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. La presentazione si concentrerà sull'Italia come destinazione del golf e su Roma come sede per ospitare grandi eventi internazionali in vista della sua candidatura a World Expo 2030, il cui titolo è “Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione”. Nell'ambito del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, Vgs (Vietnam Golf Service) organizzerà un torneo di golf Vietnam-Italia in collaborazione con l'ambasciata e Wls (We Love Sport). La competizione si svolgerà il 20 marzo al Long Bien Golf Club. È prevista la partecipazione di un centinaio di golfisti di entrambi i Paesi. (segue) (Com)