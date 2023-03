Vietnam-Italia: domani evento di presentazione Ryder Cup, torneo di golf il 20 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione di domani ospiterà rappresentanti delle istituzioni turistiche e sportive di entrambi i Paesi, tour operator del golf, associazioni di golf, agenzie di viaggio e media. Gli ospiti discuteranno delle sfide e delle opportunità dell’ospitare grandi eventi sportivi, della crescente popolarità del movimento golfistico in Italia e Vietnam e del potenziale di entrambi i Paesi come destinazioni golfistiche sulla scena internazionale. Tra i relatori ci saranno l'ambasciatore d'Italia in Vietnam, Antonio Alessandro; Dang Ha Viet, presidente dell'Amministrazione dello sport del Vietnam; Nguyen Van Nam, già ambasciatore del Vietnam in Italia e rappresentante di Golfriends; Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione globale dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo; Bui Duc Long, presidente del Gruppo Vgs; Riccardo Tirotti, responsabile sviluppo business del Marco Simone Golf & Country Club, in rappresentanza del Comitato organizzatore della Ryder Cup 2023; Pham Thanh Tri, vicepresidente dell'Associazione Viet Nam Tourism Golf. (Com)