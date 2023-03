Credito: Patuelli (Abi), alzare i tassi indebolisce le banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, in una intervista alla "Stampa" getta acqua sul fuoco: il crollo di Crédit Suisse, come quello di Svb, sono lontani dalla realtà italiana ed europea. Eppure non nasconde le proprie preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse che sta indebolendo il patrimonio delle banche tricolori. "La Svizzera - spiega - non fa parte dell'Ue né dell'Unione bancaria europea, quindi è fuori dalle sue regole: è un caso unico e specifico. Hanno norme che per decenni o addirittura secoli hanno attratto liquidità da tutte le parti del mondo e di ogni genere", dice il numero uno dei banchieri italiani. "Ora questa strategia sta causando loro difficoltà, destabilizzando il sistema elvetico. Ma è un problema distinto e distante: è intrinseco all'essenza industriale delle banche svizzere e alla loro compagine azionaria che sono estranee al modello bancario dell'Ue", sottolinea Patuelli. L'Ue - rileva inoltre il presidente - ha "i suoi difetti e si evidenziano anche troppo. Ha però un sistema di norme rigido e chiaro che assicura massima trasparenza e stabilità". Quindi non ci sono rischi per le banche italiane: "Io non ho flusso di vigilanza, quindi ragiono sui fenomeni dall'esterno. È chiaro che quando ci sono criticità anche fuori dall'Ue non fanno bene e i conti si faranno alla fine. Siamo però ormai abituati a pensare che ogni crisi bancaria debba riguardare gli italiani. Possono invece sussistere anche problemi lontani da noi". (segue) (Res)