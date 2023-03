Credito: Patuelli (Abi), alzare i tassi indebolisce le banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patuelli spiega il crollo delle banche europee in Borsa: "Il terremoto è anzitutto meno forte che in Svizzera. È comunque dovuto ai classici movimenti degli speculatori". Patuelli consiglia maggior prudenza alla Bce nella stretta monetaria: "Sono d'accordo con quanto detto da Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, e dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Occorre una riflessione ulteriore che tenga conto di tutti i dati reali, inclusa la discesa del costo del gas, ormai da diverse settimane al di sotto di 50 euro. Sarebbe opportuno tener conto anche di quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Svizzera prima di prendere decisioni. Poi le scelte delle banche centrali sono come quelle della Corte Costituzionale, sono inappellabili". Forse come i giudici, anche i banchieri centrali dovrebbero parlare con i provvedimenti e astenersi da dichiarazioni che possono confondere gli investitori: "Noi siamo abituati alle consuetudini della Banca d'Italia che, quando gestiva la lira, si limitava a comunicati di tre righe. Anche io mi sorprendo talvolta della loquacità dei banchieri centrali, ma l'Europa e la Bce sono un condominio, dove ciascuno ha libertà di parola e dove talvolta si può anche litigare", ha concluso Patuelli. (Res)