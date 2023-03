Veneto: Zaia, serve un piano Marshall contro la siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo a metà marzo e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è il primo governatore a firmare già un'ordinanza anti sprechi per l'acqua: "Il livello di classificazione di allerta - spiega alla "Stampa" - è ancora lieve ma il dato concreto è che una siccità del genere così era un vita che non si vedeva più: falde calate, invasi dei fiumi ai minimi, nessuna precipitazione e tra qualche giorno è primavera e il risveglio vegetativo delle piante andrà in totale crisi". L'ordinanza prevede "di incaricare i sindaci di attivare campagne di informazione e poi bisogna evitare usi impropri dell'acqua, dall'irrigazione dei giardini alle chiusure dei pozzi artesiani che in pressione naturale buttano acqua per 24 ore al giorno e rappresentano uno spreco assurdo. Infine di predispone piani di emergenza per approvvigionamento di acqua potabile". Ci sono già state richieste: "In alcune località sì, quelle che non hanno allaccio alla rete idrica o solo pozzi artesiani, dove l'acqua di falda si è esaurita. Ovviamente bisogna prevedere l'utilizzo di autobotti". Illusorio sperare nelle piogge: "Ieri pioveva - osserva il governatore - ma oggi c'è il sole, non ci possiamo fare affidamento. E dovrebbe piovere per almeno tre mesi filati. Con la siccità abbiamo anche un altro problema: cala l'acqua nei fiumi e risale l'acqua dal mare, creando il cosiddetto cuneo salino. Sul Po attualmente questo fenomeno rende inutilizzabile l'acqua per venti chilometri. Questo significa una tragedia per l'irrigazione. Infine dobbiamo predisporre l'analisi qualitativa delle acque dei pozzi, perché non possiamo sapere che concentrazione di inquinanti può esserci". (segue) (Res)