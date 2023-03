Famiglia: Roccella, no alla compravendita sulla genitorialità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra osserva inoltre che "se una persona va all'estero a fare la pratica dell'utero in affitto e sa benissimo che in Italia c'è una legge che garantisce che il bambino sarà figlio del committente - voglio chiamarlo committente, è un mercato - così non lo combatti il problema". Però ci vanno lo stesso. "Ma se noi regolarizziamo tutto incrementiamo questa pratica. E noi invece vogliamo combatterla a livello internazionale, facendolo diventare un reato universale. Un emendamento contro l'utero in affitto proposto in Europa è stato bocciato, non votato da Elly Schlein". Quanto alle adozioni per le coppie omosessuali: "Noi abbiamo un grande problema, sono pochissimi i bambini adottabili. Anche con le adozioni internazionali questo problema si è acuito. È chiaro che vengono privilegiate alcune situazioni. La legge sulle adozioni prevede una serie di condizioni e, chiaramente, il migliore interesse per il bambino. I bambini si affidano alle famiglie che hanno requisiti richiesti". Quindi alle famiglie con una mamma e un papà: "Si riserva al bambino la garanzia di maggiore stabilità e di migliore accoglienza familiare possibile". La ministra rileva infine come con l'utero in affitto "vengono negati due genitori (la donna che vende l' ovocita e quella affitta l'utero). Ormai per tutto questo abbiamo smarrito alcuni termini. La parola mamma non si può più dire". Ma si può dire genitore. "Sono affezionata alla parola mamma", ha concluso Roccella. (Res)