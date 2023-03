Difesa: Crosetto su taglia Wagner, "sono assolutamente tranquillo", non si andrà oltre "beceri insulti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è detto "assolutamente tranquillo", in relazione alle notizie secondo cui il gruppo paramilitare russo Wagner avrebbe messo una taglia nei suoi confronti. "Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte, verificano e spesso archiviano", ha scritto Crosetto su Twitter. "Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti", ha aggiunto il ministro. Ieri sera il ministro, sempre su Twitter, ha fornito un primo commento alla vicenda. “Ogni giorno girano informazioni, più o meno verosimili, più o meno piacevoli, che spetta a chi di dovere, chi si occupa della sicurezza della Repubblica, verificare, approfondire e, se necessario, contrastare. Bastano loro”, ha scritto Crosetto, aggiungendo che parlare “pubblicamente” di tali informazioni “non serve e non aiuta nessuno”. Nei giorni scorsi il leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, aveva risposto in modo polemico e aggressivo alle dichiarazioni del ministro relativamente al coinvolgimento della compagnia paramilitare russa nelle attività degli scafisti e le partenze di migranti irregolari dall’Africa. (Res)