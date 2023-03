Siria: Assad, favorevoli ad aumento di presenza militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità siriane sono favorevoli ad aumento della presenza militare russa in Siria. Lo ha affermato il presidente siriano, Bashar al Assad, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Se la Russia ha il desiderio di espandere le basi militari o aumentare il loro numero (in Siria), è una questione di natura tecnica o logistica. Se c'è questo desiderio, allora crediamo che l'espansione della presenza russa in Siria sia una buona cosa", ha detto il presidente. Il capo dello Stato siriano ha sottolineato che la presenza militare della Russia non dovrebbe essere temporanea e limitata solo alla lotta al terrorismo, ma ha che fare con "equilibrio internazionale". (Rum)