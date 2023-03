Credito: Bini Smaghi, crisi nasce fuori dall'eurozona, da noi caso Svb non può esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa dispone degli strumenti necessari per affrontare una crisi bancaria che proviene dall’esterno come quella provocata dal fallimento di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e che ora sembra avere dei riflessi sull’istituto elvetico Credit Suisse. È quanto affermato da Lorenzo Bini Smaghi, banchiere, economista ed ex membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “È paradossale che l’Europa sia colpita in questo modo da crisi che nascono da banche poste al di fuori dalla sua area di supervisione. Il sistema europeo è stato molto rafforzato dal 2014 con la creazione del sistema di vigilanza unico e non comporta quelle specifiche vulnerabilità presenti negli Stati Uniti”, ha detto Bini Smaghi. “Il sistema europeo non è tuttavia stato completato. Manca in particolare un sistema di assicurazione dei depositi integrato e un mercato dei capitali unico. Questo è un fattore di fragilità per l’Europa”, ha spiegato Bini Smaghi. (segue) (Res)