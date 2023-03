Credito: Bini Smaghi, crisi nasce fuori dall'eurozona, da noi caso Svb non può esistere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’economista, “la Bce ha tutti gli strumenti disponibili per intervenire e fornire liquidità al sistema bancario europeo”. Relativamente all’impatto di questa crisi sulle decisioni della Bce in merito all’aumento dei tassi di interesse, Bini Smaghi ha affermato che l’istituto centrale non potrà “non può non tenerne conto, perché questo stress sui mercati produce una restrizione monetaria. Aumentare di 50 punti base, come se non fosse successo niente, sarebbe rischioso. La Bce deve come minimo rassicurare che è disposta a intervenire per fornire tutta la liquidità necessaria al sistema. D’altra parte non può nemmeno rischiare di dare l’impressione che la lotta all’inflazione sia finita”. (Res)