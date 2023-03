Uzbekistan: presidente Mirziyoyev oggi in visita in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, si recherà in visita in Turchia oggi. Lo ha reso noto su Telegram il governo di Tashkent, precisando che il leader uzbeco parteciperà al summit dell’Organizzazione degli Stati turchi (Ots) sul tema “Gestione dei disastri e delle emergenze e assistenza umanitaria”, in programma nella capitale Ankara. Durante il vertice saranno discussi gli sviluppi della situazione in Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese all’inizio di febbraio e la cooperazione tra i Paesi dell’organizzazione in materia di prevenzione e risposta alle emergenze. (Res)