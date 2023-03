Ucraina: Assad, vittoria della Russia renderà il mondo "più sicuro e tranquillo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo siriano sostiene la Russia nello svolgimento dell'operazione militare speciale in Ucraina, sostenendo che la vittoria di Mosca renderà il mondo "più sicuro e tranquillo". Lo ha detto all'agenzia "Ria Novosti" il presidente siriano, Bashar al Assad. "Naturalmente, il popolo siriano sostiene la Russia con grande entusiasmo per una serie di motivi. Da un lato, di solidarietà, dal momento che la Federazione Russa ha sostenuto i siriani nella lotta contro il terrorismo", ha affermato il presidente. Asaad ha inoltre sostenuto che sia "questa guerra che inizierà a cambiare l'equilibrio mondiale, poiché parte della sofferenza di Siria, Iraq e molti altri Paesi sono causati da un mondo unipolare". Secondo il capo dello Stato, la maggior parte dei siriani auspica che la Russia vinca. "Quando la Federazione Russa vincerà questa guerra, come la maggior parte dei siriani desidera, sorgerà sicuramente un nuovo mondo - più sicuro e più calmo. Questo è il vero impatto di questa guerra nella percezione dei siriani", ha concluso Assad. (Rum)