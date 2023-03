Sardegna: Consulta emigrazione esprime parere favorevole a programma annuale 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere favorevole della Consulta Regionale dell'Emigrazione, presieduta dall’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, al Programma Annuale dell'Emigrazione 2023 che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro, stanziamento che colloca la Sardegna al primo posto tra le Regioni italiane per il sostegno alle proprie comunità di emigrati.. Un adempimento formale finalizzato all'acquisizione della delibera da parte della Giunta Regionale per la concessione dei contributi annuali ai Circoli, Federazioni e Associazioni e per la realizzazione di progetti di promozione della Sardegna e delle sue peculiarità. (segue) (Rsc)