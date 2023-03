Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, depone una corona d'alloro presso la lapide commemorativa di via Fani in occasione del 45esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage della sua scorta. Via Mario Fani, angolo via Stresa, Roma (ore 9:25)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla presentazione del progetto "Roma capitale 5G. Città veloce, digitale, sicura, sostenibile". Presente il direttore generale di Roma Capitale Paolo Aielli. Roma, Sala Gonzaga, via della Consolazione 4 (ore 13)- Assemblea capitolina: la seduta prosegue con l'ordine del giorno residuo della riunione di martedì scorso. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-16) (segue) (Rer)