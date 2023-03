Ucraina: Assad, riconosciamo i nuovi confini della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria riconosce i nuovi confini della Russia con i territori che hanno aderito a seguito dei referendum, nonché le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il presidente siriano, Bashar al Assad. "Anche se la guerra non fosse avvenuta, questi sono storicamente dei territori russi", ha detto il leader siriano, rispondendo a una domanda sul riconoscimento dei nuovi confini russi. La Siria, ha ricordato Assad, ha riconosciuto queste regioni anche prima che si aderissero alla Russia. "La posizione della Siria è chiara e allo stesso tempo decisiva, siamo convinti su questo argomento non solo per il bene dell'amicizia con la Russia, ma anche perché crediamo che questi territori siano i territori della Russia", ha ribadito il presidente. "Questi territori sono stati trasferiti in Ucraina, forse circa 100 anni fa, penso ai tempi di (Vladimir) Lenin. Ci vivono dei cittadini russi e i fatti suggeriscono che si tratta di terra russa", ha concluso il presidente siriano. (Rum)