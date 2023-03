Ucraina: Assad, eventuale presenza militanti siriani non sarà sostenuta dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dei volontari siriani decideranno di partecipare nell'operazione speciale in Ucraina per aiutare i militari russi, non lo faranno a nome dello Stato. E' quanto affermato dal presidente siriano, Bashar al Assad, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Se i volontari vanno lì (in Ucraina), non saranno inviati dallo Stato siriano, ma si rivolgeranno direttamente alle autorità russe che si occupano di questo problema, e noi non lo sapremo", ha detto Assad. (Rum)