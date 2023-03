Aerospazio: Roussel (Ariane Group), rischio divisione nel settore europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore aerospaziale europeo c'è un "rischio di divisione" che potrebbe rivelarsi "mortale". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" André-Hubert Roussel, direttore esecutivo di Ariane Group. È grazie alla cooperazione europea e ad Ariane che l'Europa ha potuto acquisire la sua autonomia di accesso allo spazio", ha affermato il dirigente. "Gli europei beneficiano di successi storici di Ariane e abbiamo delle posizioni importante in un certo numero di settori, come l'osservazione della Terra e in particolare la sorveglianza del clima con al rete Copernicus che è uno dei programmi dell'Unione europea", ha afferrato il direttore generale. "Con Galileo siamo dotati di uno dei sistemi di navigazione più precisi al mondo", ha aggiunto Roussel, ricordando che l'Europa investe meno degli Stati Uniti che dedicano "in media 70 dollari a persona all'anno allo spaziale" contro i 10 dollari dell'Europa. (Frp)