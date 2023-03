Giappone-Corea del Sud: Yoon atterrato a Tokyo per visita ufficiale di due giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato la scorsa settimana che compenserà direttamente i cittadini coreani vittime di sfruttamento del lavoro da parte di aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. L'iniziativa è parte di un piano su cui l'amministrazione del presidente Yoon punta per archiviare l'annosa questione dello sfruttamento del lavoro in tempo di guerra, che grava da decenni sulle relazioni bilaterali tra Corea del Sud e Giappone. Il ministro degli Esteri coreano, Park Jin, ha dichiarato che una fondazione governativa compenserà le 15 vittime riconosciute di sfruttamento del lavoro, che nel 2018 hanno vinto una causa legale contro le compagnie giapponesi Mitsubishi Heavy Industries e Nippon Steel. Il governo giapponese ha proibito alle due aziende di attenersi alla sentenza che ordina loro la compensazione delle vittime. Secondo Tokyo, infatti, Seul ha riesumato le dispute risalenti al periodo di occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana (1910-1945) in violazione del trattato istitutivo delle relazioni tra i due Paesi firmato nel 1965, che includeva anche un risarcimento giapponese a formale chiusura dei contenziosi tra i due Paesi. "Il governo spera che la Corea del Sud e il Giappone lavorino assieme per sviluppare le relazioni sulla base della riconciliazione e della cooperazione", ha dichiarato Park. (segue) (Git)