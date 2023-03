Giappone-Corea del Sud: Yoon atterrato a Tokyo per visita ufficiale di due giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una nuova finestra di opportunità storica verso un futuro oltre i conflitto e l'odio tra Corea e Giappone", ha aggiunto il ministro. All'inizio di marzo Yoon ha dichiarato che Corea del Sud e Giappone sono "partner" nella gestione delle sfide economiche e di sicurezza regionali. Il presidente lo ha affermato in occasione dell'anniversario del movimento indipendentista coreano del 1919 contro il dominio coloniale giapponese (1910-1945). Yoon ha celebrato per la prima volta la ricorrenza nella veste di capo dello Stato, visitando il memoriale di Yu Gwan-sun, l'eroe nazionale della resistenza morto in prigione a 17 anni dopo aver partecipato ai moti indipendentisti. "Un secolo dopo il Movimento indipendentista dell'1 marzo, il Giappone si è trasformato da aggressore militare del Passato a un partner che condivide i nostri stessi valori universali", ha dichiarato il capo dello Stato. "Oggi Corea e Giappone cooperano su questioni riguardanti la sicurezza e l'economia. Lavoriamo assieme anche per far fronte alle sfide globali", ha detto Yoon. (segue) (Git)