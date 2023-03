Giappone-Corea del Sud: Yoon atterrato a Tokyo per visita ufficiale di due giorni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine dello scorso anno il presidente della Corea del Sud ha espresso l'auspicio che le relazioni tra il suo Paese e il Giappone possano tornare "ai loro massimi", durante un incontro a Seul con il leader del partito giapponese Komeito, Natsuo Yamaguchi. Il partito Komeito, storico alleato del Partito liberaldemocratico giapponese del premier Fumio Kishida, è favorevole a un ripristino delle relazioni bilaterali, che durante la presidenza dell'ex presidente sudcoreano Moon Jae-in sono entrate in crisi a causa della riacutizzazione delle dispute di carattere storico. A margine dell'incontro con Yoon, Yamaguchi ha dichiarato che il governo giapponese intende compiere sforzi per rafforzare gli scambi politici e interpersonali, per spianare la strada a un ripristino delle relazioni bilaterali. Secondo la stampa giapponese, Yoon e Yamaguchi hanno probabilmente discusso le ordinanze giudiziarie per il sequestro di asset delle aziende giapponesi in Corea del Sud, legate al contenzioso dello sfruttamento del lavoro coreano durante la Seconda guerra mondiale. (Git)