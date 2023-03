Ue-Thailandia: concordato riavvio negoziati per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Thailandia hanno concordato di rilanciare i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio interrotti quasi dieci anni fa, a causa del golpe militare verificatosi in quel Paese asiatico nel 2014. Lo ha annunciato tramite una nota il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, a margine di un colloquio in videoconferenza con il ministro del Commercio thailandese, Jurin Laksanawist. Alti funzionari europei e thailandesi intraprenderanno i negoziati il prossimo luglio, con l'obiettivo di giungere a un'intesa entro il 2025. L'accordo commerciale dovrebbe estendersi al commercio di beni e servizi e agli investimenti in industrie chiave thailandesi come le energie rinnovabili, i veicoli elettrici e la produzione di microchip. Quello con la Thailandia sarebbe il terzo accordo di libero scambio bilaterale sottoscritto dall'Ue con Paesi del Sud-est asiatico, dopo quelli firmati con Singapore e Vietnam nel 2019 e 2020. "Un accordo di libero scambio moderno e dinamico porterebbe benefici a entrambi i contraenti, e rafforzerebbe i legami commerciali dell'Ue con la regione dell'Indo-Pacifico", ha commentato Dombrovskis nella nota. L'Unione europea è la seconda destinazione degli investimenti diretti esteri dalla Thailandia con una quota del 14 per cento, e il quarto mercato dell'export thailandese. L'Unione rappresenta ad oggi il 10 per cento degli investimenti diretti esteri in Thailandia, e il Paese è il quarto partner commerciale dell'Ue nella regione. L'interscambio commerciale è ammontato a 50 miliardi di euro nel 2022. (Beb)