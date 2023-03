Libia: Aiea denuncia sparizione di 2,5 tonnellate di uranio naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato ieri la scomparsa di più di due tonnellate di concentrato di uranio in Libia. Un portavoce dell'Agenzia ha riferito all'emittente televisiva "Cnn" che la scomparsa di "circa 2,5 tonnellate di uranio naturale" contenute in una decina di barili è stata riscontrata durante una ispezione il 14 marzo. "Ispettori dell'agenzia hanno riscontrato che 10 barili (...) non erano presenti come dichiarato il precedenza in un sito in Libia", ha spiegato il portavoce. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha dichiarato che gli Stati membri e i funzionari dell'agenzia stanno tentando di rintracciare l'uranio e di accertare le cause della sua scomparsa. (Was)