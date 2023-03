Myanmar: Widodo, Indonesia conduce colloqui riservati per risoluzione crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia, che quest'anno regge la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sta conducendo colloqui riservati con i protagonisti della crisi politica in atto nel Myanmar nel tentativo di agevolare una soluzione negoziale. Lo ha dichiarato al quotidiano "Straits Times" il presidente indonesiano Joko Widodo. "Ci stiamo lavorando. La maggior parte del lavoro si svolge dietro le quinte, ma c'è decisamente un lavoro in corso", ha affermato il capo dello Stato. Secondo "Widodo, l'approccio della "diplomazia silenziosa" è il più efficace per tentare di risolvere le sfide più pressanti della crisi nel Myanmar. Il presidente ha dichiarato che la base dei colloqui resta il piano di pace promosso dall'Asean cui il governo militare birmano ha formalmente aderito; Widodo ha aggiunto inoltre che l'Asean si sforza di rimanere una regione "pacifica e neutrale", specie nell'attuale contesto di crescente tensione geopolitica tra grandi potenze. (segue) (Fim)